Doesburgse Kadedagen en rommelmarkten afgelast vanwege regen

DOESBURG - De Doesburgse Kadedagen gaan deze zondag niet door vanwege het slechte weer dat wordt verwacht. Dat meldt de organisatie. Zaterdag stond de IJsselkade wel vol met kraampjes.

Het tweedaags festival met historische schepen, muziek, modeshows, wateractiviteiten en een grote markt werd voor de derde keer gehouden. Vorig jaar trok het evenement 70.000 bezoekers.

Ook diverse rommelmarkten in de open lucht zijn afgelast. De organisaties van de vlooienmarkten in Zutphen en Braamt die voor zondag op de agenda stonden, gaan niet door in verband met het voorspelde slechte weer.

Beelden van de Doesburgse Kadedagen van vorig jaar: