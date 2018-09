Achterhoekse wijn steeds populairder

ULFT - Achterhoekse wijnboeren zijn begonnen met het oogsten van hun druiven, na een zomer die een mogelijk topjaar kan inluiden. De populariteit en kwaliteit van Achterhoekse wijn lijkt volgens experts te stijgen.

'We zijn in de Achterhoek op dit moment gewoon de grootste wijnproducent van Nederland, we hebben Limburg naar de kroon gestoken', stelt Kees Hensen, eigenaar van Villa Ruimzicht optimistisch. 'Er zijn wijnmakers in de Achterhoek die heel serieus met hun vak bezig zijn en daardoor wordt de wijn ook steeds beter.'

Wat ook gunstig is voor de wijnproductie is het warme weer van dit jaar. 'We hebben pas relatief kort wijnbouw in de Achterhoek, dus dan is het al gauw een van de beste seizoenen', zegt Leon Masselink, wijnboer van Wijngoed Montferland.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Volgens Masselink moet de Achterhoekse wijn nog flink worden gepromoot in de regio, maar volgens Limburgse collega’s die wat eerder waren met de wijnbouw, komt het in de Achterhoek wel goed. 'Wij lopen ongeveer vijf jaar achter op onze Limburgse collega’s, maar zij zeggen zeker te weten dat alle Achterhoekse restaurants straks wijn uit de omgeving op de kaart hebben.'

De populariteit van Achterhoekse wijn hangt volgens Hensen wel samen met de juiste aanpak. 'Het moet overal zichtbaar zijn, want als mensen het overal zien dan denken ze: dit gaan we gewoon proberen.'