VIDEO: Handgranaat Ginkelse Heide tot ontploffing gebracht

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De granaat, die werd ontdekt door een voorbijganger, lag bij een bosrand aan de Wijde Veldweg.

Foto: Omroep Gelderland

Vindplek afgezet

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat ter plekke tot ontploffing gebracht. De vindplek is inmiddels weer vrijgegeven.

Beelden van de ontploffing:

Volgens de woordvoerder van de politie had de vondst van de granaat geen gevolgen voor de herdenking. Bezoekers die hun fiets in de buurt van de vindplek hadden gestald, konden vanwege de afzetting even niet bij hun tweewieler.

