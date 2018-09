Deel dit artikel:













Wageningen weer opgeschrikt door autobrand Foto: RonV Media

WAGENINGEN - In Wageningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een autobrand gewoed. Een nacht eerder gingen er ook al twee wagens in vlammen op.

Dit keer was het raak op het Emmapark. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen, maar de wagen was niet meer te redden. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting en heeft een onderzoek ingesteld. Getuigen wordt verzocht zich te melden. Zie ook: Twee auto's uitgebrand in Wageningen