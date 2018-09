Maikel van der Werff: 'ADO komt naar Vitesse om revanche te nemen'

ARNHEM - Vitesse wil zich vanavond vaster in de subtop spelen. ADO Den Haag is een tegenstander die de Arnhemmers de afgelopen jaren wel ligt.

Vorig seizoen sloeg Vitesse thuis pas toe in de slotfase (2-0 winst), maar later in de play-offs was het ADO ook nog twee keer de baas in de play-offs om Europees voetbal. In Den Haag won een zeer effectief Vitesse op indrukwekkende wijze met 5-2. Enkele dagen later werd de klus in Gelredome eenvoudig afgemaakt (2-1). Van de 21 ontmoetingen in Arnhem tussen beide clubs won Vitesse elf keer.

Maikel van der Werff denkt dat ADO getergd naar de Gelderse hoofdstad afreist. 'Ze hebben natuurlijk dat pak slaag gekregen tegen PSV en komen naar ons om revanche te halen. Maar voor ons verandert dat niet zo veel hoor', zegt de centrumverdediger.

De aanvoerder van Vitesse legt de druk hoog. 'Wij moeten natuurlijk gewoon drie punten pakken thuis van ADO. We hebben bovendien iedereen weer op het veld, alleen de langdurig geblesseerden dan niet. Maar dat is lekker en ook goed.'

Speciaal tenue

Het is vanavond (20.45 uur) ook de jaarlijkse Airbornewedstrijd waarbij de Slag om Arnhem in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Dat gebeurt onder meer met veteranen in het stadion. Ook de spelers krijgen veel mee van de altijd speciale wedstrijd. 'Daar kun je niet omheen', zegt Van der Werff. 'Ik woon zelf in de stad en daar hangen al dagen de blauw en rode vlaggetjes. Je speelt in een prachtig tenue en natuurlijk wordt er binnen de club over gesproken.'

'Persoonlijk vind ik het heel mooi. Ik heb er ook zelf al een aantal mogen meemaken. Misschien is het wel de mooiste van het seizoen. De wedstrijd blijft echter wel hetzelfde voor ons, al voelt het anders met het speciale karakter en alles er omheen. Maar tijdens de wedstrijd sluit je dat af en moet er de volle concentratie zijn', besluit Van der Werff.

Bij Vitesse krijgt Martin Odegaard de voorkeur boven Matus Bero. Bryan Linssen en Alexander Büttner keren na een duel afwezigheid terug in het elftal. De langdurig geblesseerden zijn Rasmus Thelander, Charly Musonda en Hilary Gong. Arnold Kruiswijk is net weer een weekje in training en hoopt dat zijn rugproblemen nu eindelijk tot het verleden behoren.