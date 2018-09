Zeer schadelijke gassen vrijgekomen in Klarenbeek

KLARENBEEK - Bij een maiskuil aan de Verlengde Broekstraat in Klarenbeek zijn zaterdagochtend gevaarlijke kuilgassen vrijgekomen.

Na de melding deed de brandweer een waarschuwing uit op Twitter. 'Deze damp is zeer schadelijk, blijf daarom uit de buurt.' Nadat er meerdere pijpen in de bult waren gestoken, was het gevaar geweken.

Door de droogte van de afgelopen maanden zit er veel meer stikstof in de mais dan normaal. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen - naast de altijd gevormde kooldioxide - ook nitreuze gassen. ‘Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier’, aldus de brandweer.