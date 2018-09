Terugkijken: dropping en Airborne herdenking op de Ginkelse Heide

Onze uitzending is hier terug te kijken:

Programma Ginkelse Heide

09.30 uur Flyby Harvards historische vluchten KLU

10.00 uur 1e sprong Para Group Holland en UK uit 2 Dakota’s

10.05 uur Start 1e massdrop

11.15 uur Einde 1e massdrop

11.15 uur Aanvang herdenkingsceremonie

12.30 uur Start 2e massdrop

13.30 uur Einde 2e massdrop

14.00 uur 2e sprong Para Group Holland uit Dakota

14.05 uur Start 3e massdrop

15.15 uur Einde 3e massdrop

De luchtlandingen trekken ieder jaar tienduizenden bezoekers. Die dienen wel rekening te houden met wegafsluitingen. De N224 is de hele dag van 6.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn gratis pendelbussen vanaf diverse parkeerplaatsen. Bezoekers uit Ede en Apeldoorn kunnen parkeren op het MOB-complex Ede-Driesprong. Vanuit Arnhem is een parkeerplaats op het weiland aan de N224 en bij de houtwerf. Ook vanaf station Ede-Wageningen rijden pendelbussen.

13.01 Onze uitzending is gestopt en we sluiten dit liveblog.

12.59 Er wordt weer gesprongen.

12.46 De vliegtuigen vliegen weer over de Ginkelse Heide, maar het waait flink. Daarom sprong maar een beperkt aantal parachutisten. Over enkele minuten wordt nog een poging gedaan.

12.28 De vliegtuigen zijn onderweg voor de tweede dropping boven de Ginkelse Heide. Onze uitzending gaat iets langer door zodat u ook de tweede golf parachutisten nog kunt zien.

12.12 Veel aandacht voor veteraan Wilf Oldham.

11.57 De 96-jarige veteraan John Jeffries wordt ondersteund door twee kinderen nadat hij een krans heeft gelegd.

11.30 Het is druk bij de herdenking van operatie Market Garden.

11.08 Bij een fietspad bij de Ginkelse Heide is een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Publiek wordt op afstand gehouden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal de granaat veiligstellen.

11.06 Demonstratievlucht van een Apache-gevechtshelikopter.

11.01 Ook dit jaar wordt de herdenking bijgewoond door veteranen die hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog.

10.55 De voorbereidingen en het vertrek van de parachutisten op Eindhoven Airport.

10.40 Helikopters vliegen boven de Ginkelse Heide om te demonstreren hoe materiaal kan worden vervoerd.

10.03 De eerste dropping

10.01 De eerste Dakota boven de Ginkelse Heide.

09.59 Daar gaan ze.

09.56 Ze zijn onderweg!

09.49 De laatste voorbereidingen worden getroffen.

09.47 Vrijdag spraken twee kindercorrespondenten met militairen over de luchtlandingen en ervoeren ze hoe het voor de parachutisten in de oorlog moet zijn geweest. Op deze manier worden kinderen betrokken bij de geschiedenis van de slag om Arnhem.

09.40 Om 10:00 uur vliegt een Dakota over de Ginkelse Heide. Om 10:15 uur volgen de parachutisten.

09.47 Defensie vervroegt de ochtendsprong mogelijk. De verwachting is nu dat de parachutisten rond 09.50 springen.

09.36 De organisatie beschouwt de sprong als een generale repetitie voor volgend jaar. Dan is het precies 75 jaar geleden dat op de plek duizenden Britse militairen werden gedropt. Bij de herdenking van vandaag zullen naar verwachten 16 Britse en drie Poolse veteranen aanwezig zijn. Behalve de mass-droppings van de parachutisten zijn er ook demonstraties met militaire helikopters.

09.35 De afgelopen jaren was het er op of eronder voor de para's. Het weer speelde de dropping vaak parten. Ook vandaag belooft het bewolkt te worden, maar pas in de middag. Defensie verwacht dat er vandaag wel gesprongen kan worden.