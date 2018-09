Kijk live mee hoe de parachutisten landen op de Ginkelse Heide

Kijk live mee hoe de para's landen. Vanaf 11.00 uur wordt de uitzending ook voorzien van commentaar.

Programma Ginkelse Heide

09.30 uur Flyby Harvards historische vluchten KLU

10.00 uur 1e sprong Para Group Holland en UK uit 2 Dakota’s

10.05 uur Start 1e massdrop

11.15 uur Einde 1e massdrop

11.15 uur Aanvang herdenkingsceremonie

12.30 uur Start 2e massdrop

13.30 uur Einde 2e massdrop

14.00 uur 2e sprong Para Group Holland uit Dakota

14.05 uur Start 3e massdrop

15.15 uur Einde 3e massdrop

10.03 De eerste dropping

Foto: Omroep Gelderland

10.01 De eerste Dakota boven de Ginkelse Heide.

09.59 Daar gaan ze.

09.56 Ze zijn onderweg!

09.49 De laatste voorbereidingen worden getroffen.

09.47 Vrijdag sprongen twee kindercorrespondenten mee met een oefening voor de luchtlandingen. Op deze manier worden kinderen betrokken bij de geschiedenis van de slag om Arnhem.

09.40 Om 10:00 uur vliegt een Dakota over de Ginkelse Heide. Om 10:15 uur volgen de parachutisten.

09.47 Defensie vervroegt de ochtendsprong mogelijk. De verwachting is nu dat de parachutisten rond 09.50 springen.

09.36 De organisatie beschouwt de sprong als een generale repetitie voor volgend jaar. Dan is het precies 75 jaar geleden dat op de plek duizenden Britse militairen werden gedropt. Bij de herdenking van vandaag zullen naar verwachten 16 Britse en drie Poolse veteranen aanwezig zijn. Behalve de mass-droppings van de parachutisten zijn er ook demonstraties met militaire helikopters.

09.35 De afgelopen jaren was het er op of eronder voor de para's. Het weer speelde de dropping vaak parten. Ook vandaag belooft het bewolkt te worden, maar pas in de middag. Defensie verwacht dat er vandaag wel gesprongen kan worden.