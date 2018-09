Deel dit artikel:













Brand in slaapkamer instelling; bewoner in veiligheid gebracht Foto: Jordi Deckert

DOETINCHEM - In een slaapkamer van een instelling in Doetinchem heeft zaterdag in de vroege ochtend brand gewoed.

Het ging om een locatie van GGNet aan de Kruisbergseweg. De bewoner, die rook had ingeademd, is door de brandweer in veiligheid gebracht. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd. Het is niet bekend hoe het vuur is ontstaan.