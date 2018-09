Kruispunt en spoorwegovergang in Velp dicht

VELP - Het kruispunt Noorder Parallelweg - Nordlaan - Rozenhagelaan - Larensteinselaan gaat vanaf deze maandagochtend om 6.00 uur voor twee weken volledig dicht om vernieuwd te worden.

Ook de spoorwegovergang valt onder deze afsluiting. De afsluiting geldt voor al het verkeer dus ook voor fietsers en voetgangers. De Nordlaan blijft eveneens twee weken dicht.

Spoorwegovergang dicht

Verkeer uit de aanliggende woonwijk (Rozenhagelaan, Zaalboslaan, Zaalbospad en Van Berckstraat) kan alleen via de Arnhemsestraatweg de woonwijk in- en uitrijden. Voor de veiligheid is ook de spoorwegovergang afgesloten.

Fietsenwinkel Goossens Tweewielers en supermarkt Lidl blijven bereikbaar via de Noorder Parallelweg. Uiterlijk maandagochtend 8 oktober om 6.00 uur gaan de wegen en de spoorwegovergang weer open voor het verkeer.