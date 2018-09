Deel dit artikel:













Auto ramt vangrail op A50; bestuurder en hondje gewond Foto: News United / Stefan Verkerk

EPE - Een automobilist is vrijdagavond laat gewond geraakt bij een ongeval op de A50 bij Epe. Het slachtoffer verloor de macht over het stuur en botste in de middenberm tegen de vangrail.

De bestuurder is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend. In de auto zat ook een jonge hond. Die was ook gewond. De politie heeft contact gezocht met een dierenarts. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Vanwege bergingswerkzaamheden was de A50 richting Apeldoorn korte tijd afgesloten.