Jack de Gier: 'Twijfel komt weer in het team'

HELMOND - NEC-trainer Jack de Gier was tevreden over het resultaat bij Helmond Sport (2-3 winst), maar zag ook weer twijfel in het team komen na een 2-0 voorsprong.

'Je ziet dat we nog niet een hele wedstrijd onder controle kunnen hebben. Na een moeilijk begin krijgen we wel controle als we de 0-1 maken. Een heerlijke goal van Achahbar, waar ik van kan smullen.'

En na de 0-1 krijgt NEC zelfs ook de 0-2 weer snel op de borden. 'Maar dan geven we ook weer onnodig een penalty weg waaruit de 1-2 ontstaat', zo zag De Gier. 'Dan komt Helmond weer scherp de kleedkamer uit en kunnen we opnieuw beginnen. Dat is zonde. Want de groei die je wilt zien, stokt dan. De twijfel komt weer in het team.'

'Rustig blijven'

De Gier zag NEC dus, net zoals vorige week, een 2-0 voorsprong weggeven. Werd de trainer gek op de bank? 'Nou, ik probeerde rustig te blijven en te kijken wat beter kan. Het heeft niet altijd zin om op een bepaalde manier te reageren.'

Gelukkig voor De Gier had hij genoeg aanvallende kwaliteiten in zijn ploeg, want de aanvallers maakten ook vandaag weer het verschil. 'Qua doelpunten ziet het er ook goed uit bij ons, alleen die tegendoelpunten moeten eruit. Maar drie keer scoren in een uitwedstrijd is gewoon goed en we winnen. Dat is het allerbelangrijkste.'