Henk de Jong: 'nederlaag De Graafschap 100 procent terecht'

ALMELO - Henk de Jong berustte vrij makkelijk in de kansloze 4-0 nederlaag van De Graafschap tegen Heracles Almelo. 'We hebben een moeilijke week gehad.'

De trainer haalde de droevige omstandigheden rond Jordy Tutuarima niet aan als excuus, maar wees er na afloop wel even op. Tutuarima en zijn vriendin verloren bij de geboorte van een tweeling één van beide meisjes. 'In de privé sfeer was het even niet makkelijk al waren er ook mooie momenten. Maar al met al was het toch een moeilijke week.'

Zonder Tutuarima, de broers Nieuwpoort en ook Ted van de Pavert (die vader werd en ook nog met een virus kampt) had De Graafschap heel weinig in te brengen in Almelo. Heracles was op alle fronten beter en eindige uiteindelijk in een kletsnat Almelo op 4-0. Daar was niets op af te dingen.

Rood Serrarens

'Na de 3-0 wist je dat het een dikkere uitslag kon worden. Het is jammer dat het dan ook gebeurt. Dan krijgt Serrarens nog een rode kaart waarvan ik van iedereen hoor dat het terecht was. Dat kun je dan net niet gebruiken. Die zijn we dus kwijt. We hadden kans om er zelf ook nog eentje binnen te prikken, maar de nederlaag is terecht. 100 procent', oordeelde De Jong.

Javier Vet

'We hebben een half uurtje nog wel redelijk gespeeld en ook wat mogelijkheden gekregen', haalde De Jong de eerste helft aan. 'Het is uiteindelijk geen toeval dat die 1-0 (eigen goal Vet) er dan invalt, maar ik wil het ook even voor Javier Vet opnemen. Hij speelde vanavond voor het eerst mee en deed het prima. Bij die eigen goal raakt hij die bal ongelukkig.'