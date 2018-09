Vet noemt nederlaag De Graafschap pijnlijk

ALMELO - Javier Vet stond voor het eerst in de basis bij De Graafschap, maar het werd geen prettige avond.

De 4-0 nederlaag tegen Heracles werd ingeleid door een eigen doelpunt van de gelegenheidsverdediger, al kon hij er weinig aan doen. "Hij wordt van heel kort van richting veranderd en gaat tegen mijn been. Dat is natuurlijk heel erg zuur. Ik zou willen dat ik hem nog weg kon schieten, maar ik kon eigenlijk niet meer reageren."

"Dit doet erg veel pijn. Ik denk dat de eerste dertig minuten goed waren We krijgen ongelukkig die goal tegen en dan krijgen we nog een kans op de gelijkmaker. Maar daarna geven we twee goals weg. Dat zijn persoonlijke fouten en miscommunicaties. Dat mag niet gebeuren. Erg zonde. We moeten ons alleen niet gek laten maken door dit soort uitschieters. En hoe gek het ook klinkt, ons ook vasthouden aan de positieve punten. Dit soort fouten moeten eruit. En we moeten strijden, dat is het enige wat we kunnen doen."