Gefrustreerde Hidde Jurjus: '4-0 is dodelijk en onnodig'

ALMELO - Hidde Jurjus was net als vorige week des duivels na de tweede nederlaag op rij voor De Graafschap. 'We laten het gewoon gebeuren.'

Foeterend en balend beende de doelman na de 4-0 oorwassing de catacomben in. Volgens de Achterhoeker had het zo ver niet mogen komen. 'Dit is verschrikkelijk en gewoon onnodig. Kijk, als het 1-0 of 2-1 blijft, kun je nog iets forceren. Dan had ik er nog een beter gevoel over. Maar nu niet.'

De keeper moest erkennen dat De Graafschap aan de bal pover was en zelf nauwelijks een vuist kon maken. Alleen een fase voor rust deed de ploeg het nog even redelijk. 'Om iets te forceren komen we niet eens toe. Maar het is eerst zaak om te zorgen dat we geen goals tegen krijgen. Daar begint het', aldus Jurjus.

Samenwerking

De doelman had zelf misschien ook nog wel een goal van Heracles kunnen vermijden. Na afloop liet Jurjus zijn emoties net als vorige week op De Vijverberg de vrije loop. 'Ja ik was zeker boos. Het is vervelend om zo te verliezen met 4-0. Dat is verschrikkelijk, ook voor een keeper. Maar we laten het zo gebeuren. Het is een samenwerking met de verdedigers. Met de jongens die er nu staan. En meer kan en weet ik er nu niet over te zeggen.'

'Het is dodelijk en onnodig. Daarom ben ik ook gefrustreerd. Ja, de komende twee thuiswedstrijden moeten we punten halen. Zo simpel is het. Ik hoop op het publiek, maar het begint altijd bij ons', besloot Jurjus.