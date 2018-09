Achahbar vindt Buwalda en Jansen sleutel van zijn scoringsdrift

Tekst gaat verder na de video:

De openingstreffer maakte hij met een omhaal. 'Ik kreeg een geweldige bal van Brahim Darri. De bal ging over de verdediging heen en ik kon niks anders doen dan een omhaal, hij vloog geweldig binnen. Ik dacht er verder niet zoveel bij, maar ik wist wel dat ik meteen naar Robin Buwalda en Kevin Jansen moest rennen.'

Dat deed hij ook. De twee teamgenoten zaten op de bank, maar Achahbar vindt hen enorm belangrijk. 'Ik ken Robin en Kevin al jaren, ik heb een geweldige band met hen. Ik ben al twee jaar zo close met ze, daarom was het een geweldig gevoel om mijn doelpunt met hun te delen. Dat verdienen ze ook.'

Doordat Achahbar vlak voor tijd ook nog de 2-3 maakte, kwam zijn doelpuntentotaal dit seizoen al op zes. Vrij veel. 'Ja, ik geef Jansen en Buwalda de credits, zij zijn wel de sleutel voor mijn doelpunten dit seizoen.'

'Scherper in eindfase'

Toch waren de doelpunten niet zoveel waard geweest als NEC de voorsprong weer had weggegeven, zoals vorige week gebeurde tegen Jong PSV. 'Maar in de laatste fase waren we nu wat scherper, dat is dan weer een winstpuntje. Ik blijf er ook bij dat het niet uitmaakt hoeveel we er weggeven, als we er maar meer maken dan de tegenstander.