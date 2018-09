Kitesurfer tientallen meters meegesleept door de wind

De tekst gaat door onder de foto:

Foto: politie Harderwijk/Facebook

Kite in boomtop

Haar kite bleef hangen in de toppen van de bomen en zij kwam met een klap op de grond terecht. Volgens getuigen was de wind ineens gaan draaien en erg verraderlijk geworden. Hier staat dit kitesurfgebied bij het Gelderse dorp Horst om bekend.

Foto: politie Harderwijk/Facebook

Buiten bewustzijn

De vrouw was tijdelijk buiten bewustzijn, maar kwam later, ter plaatse weer bij kennis. Zij is met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Harderwijk, met nog onbekend letsel. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om de kite uit de boom te halen. Er bestond namelijk gevaar dat deze kite de snelweg op kon waaien, vandaar de komst van de brandweer.