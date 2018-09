Vrouwen Achilles lijden derde nederlaag

BARENDRECHT - De vrouwen van Achilles'29 hebben de derde competitienederlaag geleden in de eredivisie.

Uit tegen Excelsior Barendrecht werd het 5-1. Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht, maar daarna gaf Achilles het veel te makkelijk weg. De thuisclub liep snel uit naar 3-0. Amber Mutsaers deed wat terug namens Achilles, maar na rust viel nummer vier.

Sophie Cobussen had nog een grote kans op de 4-2 en Joy Kersten raakte de lat uit een vrije trap. In de extra tijd werd het nog 5-1. Achilles verloor eerder dit seizoen al van Alkmaar en Heerenveen en staat voorlopig laatste in de eredivisie.