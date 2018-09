Wereldprimeur: Eibergen heeft speciaal atelier om midwinterhoorns te bouwen

'Tot nu toe maakten we de hoorns in de garage van één van onze leden. En met medewerking van de eigenaar en de makelaar van het pand is het gelukt om een heus atelier te openen', zegt Gerrit Keuper, secretaris van de Midwinterhoorngroep Eibergen.

De tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Peter van Heek

In het atelier worden midwinterhoorns gebouwd. Er zijn 12 mensen die daar nu mee bezig zijn. Naast het maken van midwinterhoorns kunnen bezoekers ook informatie krijgen over de traditie.

'We zullen ons best doen een positieve bijdrage te leveren aan de beleving van het Eibergse centrum'. Het atelier is iedere donderdagavond geopend.

Immaterieel erfgoed

De midwinterhoorn is een grote, gebogen hoorn gemaakt van hout, met een lengte tussen de 120 en 150 centimeter. De hoorns worden vanaf de eerste zondag van advent (begin december) geblazen om de komst van het kerstkind aan te kondigen. Op 6 januari, met Driekoningen, wordt er 'afgeblazen' en worden de hoorns weer opgeborgen.

Verschillende regio's en buurtschappen kennen hun eigen melodieën. Meestal zijn dit monotone liederen die soms boven een waterput geblazen worden om het geluid te versterken. In de Achterhoek wordt de melodie d'olde roop genoemd en in de Veluwe staat hij bekend als de olde rôep. De Achterhoekse en Veluwse midwinterhoornblazers zijn verenigd onder de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen.

Vroeger werden de hoorns gebruikt door boeren om elkaar over lange afstanden boodschappen en signalen door te geven, ook in Gelderland werd dit gedaan. In Nederland is de midwinterhoorn voor het eerst beschreven in een brief aan de burgemeester van Winterswijk uit 1814.

Foto: Peter van Heek