Eric Meijers over film: 'je komt liever anders in het nieuws, maar ik loop langer mee dan de trailer'

Meijers speelt in de trailer van de documentaire een prominente rol. Zo noemt hij zijn keeper een aantal keren 'kutkeeper'. Ook verslaggevers van De Gelderlander krijgen een veeg uit de pan. Ook daarbij wordt het woord 'kut' meerdere malen gebezigd. Meijers zegt over dit optreden. 'Ik heb anderhalf jaar met een microfoon opgelopen. Ik heb die een keer of vijftien uitgezet. Maar ook een paar keer niet.'

Eric Meijers zegt over de trailer: 'Het geeft iets weer over hoe ik mij als coach gedraag. Ik zie op die beelden een trainer die vol in de emotie zit en zijn vege lijf wil redden.' Dat lukt overigens niet. Achilles degradeerde en verdween uit het betaalde voetbal.

Zonder club

Meijers zit momenteel zonder club, maar heeft geen last van de trailer denkt hij. 'Ik train 27 jaar en heb altijd een club gehad. Dat is me altijd goed afgegaan. Iedereen in de voetbalwereld kent mij. Ik denk niet dat mijn reputatie hier vanaf hangt. Als iedereen de documentaire gezien heeft ben ik benieuwd wat voor beeld iedereen heeft van Eric Meijers'.