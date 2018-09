Heel veel geld weg uit supermarkt, jonge verdachten melden zich

TERBORG - Bij de politie hebben zich meerdere verdachten gemeld na een uitzending van Bureau GLD.

Het misdaadprogramma van Omroep Gelderland besteedde woensdag aandacht aan de diefstal van een geldkistje uit de kantine van een supermarkt in Terborg. Omdat in het kistje een bankpasje en een pincode zaten, verdween veel geld van de rekening. Die had het winkelpersoneel voor onder meer bedrijfsuitjes.

Onbekenden pinden met de bankpas van de personeelsvereniging. Ze deden dit in Ulft, Terborg, Gaanderen en Groenlo.

De politie kreeg na de aandacht in Bureau GLD, zo meldt een woordvoerder, 'spectaculair' veel tips. 'Meerdere verdachten hebben zich bij ons gemeld. We verhoren ze in een later stadium', zegt hij.

Sommige verdachten hebben zich samen met ouders bij de politie gemeld. Ze zijn tussen de 16 en 18 jaar.