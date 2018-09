Wordt Arnhemse villamoord heropend? 'Die mannen hebben gewoon niets gedaan'

Onderzoekers van de universiteit van Maastricht kwamen al eens tot de conclusie dat de mannen die voor de villamoord achter slot en grendel waren beland waren veroordeeld op basis van onbetrouwbare verklaringen.

De adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) is die mening nu ook toegedaan. Rechercheurs zouden de verdachten hebben beïnvloed. Ton Derksen, die naam heeft naam gemaakt met boeken die hij schreef over gerechtelijke dwalingen, zoals over Lucia de B. en de Puttense moordzaak, zei in De Week van Gelderland: 'Het kan nog wel 6 tot 7 jaar duren voordat deze kwestie is behandeld. Wat mij zo frustreert, is dat juridische fouten niet serieus worden genomen.'

Wat was de Arnhemse Villamoord?

De Arnhemse Villamoord draaide om de moord op de 63-jarige bewoonster van een villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem, op woensdagavond 2 september 1998. De bewoonster werd overvallen. Ze kreeg die avond bezoek van een kennis van 33. Beiden vrouwen moesten op bed liggen, waarna schoten klonken. De bewoonster kwam om, de jonge vrouw overleefde het.

In de maanden na de moord kreeg de politie de bewijslast in de zaak niet helemaal sluitend. Het moordwapen werd nooit gevonden. Toch had de politie snel een groep, hoofdzakelijk Turkse mannen, op de korrel, die samen een uit de hand gelopen overval op de villa zouden hebben gepleegd.

Dwalingen tijdens de verhoren

Derksen daarover: 'Bij de verhoren ging van alles mis. Verdachten kregen woorden in de mond gelegd en als ze die informatie later zelf gaven, werd die aan hen toegeschreven.' Toch is hij er niet zeker van of deze zaak helemaal over wordt gedaan in de rechtbank. 'Het hof heeft destijds de verhoorbanden beluisterd en uitspraak gedaan.'

De uitkomst van nieuw sporenonderzoek is bepalend of de moord uit 1998 daadwerkelijk weer voor de rechter komt.

Een groep Maastrichtse studenten van het project Gerede Twijfel, onderzocht de nasleep van de moord. In het laatste hoofdstuk van hun boek De Arnhemse villamoord, valse bekentenissen twijfelden ze aan de rol van de vrouw van 33. Was er wel op haar geschoten? Niet lang na het uitkomen van het boek, is de publicatie uit de handel genomen.

In EenVandaag reageerde het jonge slachtoffer woedend. Een groep die juist pleit voor zorgvuldigheid moet ook zorgvuldig met dit soort beschuldigingen omgaan, vond ze. 'Ze zijn hier bijzonder nalatig geweest.'

