Sloop gebouw Wageningen Universiteit stilgelegd

De sloop van het voormalige Biotechnion begon twee jaar geleden. Door de vondst van asbest lag de sloop enige tijd stil. Nu dus weer maar met een andere reden...Woordvoerder Simon Vink van de WUR zegt dat hij pas anderhalve week op de hoogte is van de klachten van buurtbewoners. In zijn beleving doet de projectleider z'n best om goed te communiceren met omwonenden; 'want wij willen de omwonenden natuurlijk geen overlast bezorgen.'

De tekst gaat verder onder de video:

Eén van de overburen, Marieke Laméris, ervaart dat anders. 'Ons huis zit onder de stof en het dak zit onder de olie. Het kan natuurlijk gebeuren, maar dat is storend. Ik zou graag beter contact willen met de universiteit of de opdrachtgever, want ik heb een aantal keer gebeld en ze zeiden tegen mij dat alles via de regels verloopt.'

'Zonnepanelen kapot door olie'

Vorige week deed zich een ongelukje voor op de sloopplaats. Zonnepanelen in de omgeving zouden kapot zijn gegaan door rond spattende olie. Vink daarover: 'Er is van een machine een olieslang losgeraakt, dat is wat ik weet. Of daardoor eigendommen kapot zijn gegaan, weet ik niet.'

Vink beschouwt dit voorval als een incident. 'Het staat los van de overlast door de stofresten die bij de sloop vrijkomen. Dinsdag worden de werkzaamheden dan ook gewoon hervat, want dan wordt begonnen aan de sloop van de hoogbouw. Ondertussen wordt de projectleider door Vink op scherp gezet omdat hij dat er een einde komt aan de overlast.

Zie ook: Buurt klaagt over overlast, sloop gebouw Wageningen Universiteit stopt mogelijk