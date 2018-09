Nieuw festival voor ondergewaardeerde Zutphense componist

'Met Die Schneider von Schönau had Brandts Buys in 1916 een enorme hit in het hele Duitse taalgebied', vertelt muziekfilosoof René Seghers, artistiek leider van het festival. 'Van Oostenrijk tot Noord-Duitsland en van Amsterdam tot Hongarije werd het stuk uitgevoerd. Meer dan duizend keer. Er is geen enkele andere Nederlandse operacomponist die daar ook maar 1 procent van haalt.'

Mahler en Grieg

Eigenlijk is het een schande dat Nederland, en zeker Zutphen, deze componist niet kent, vindt Seghers. Wie bij zijn geboortehuis aan de Beukerstraat in Zutphen gaat kijken, ziet geen standbeeld of naambordje. Dat doet geen recht aan de componist die Jan Brandts Buys was. Dat vindt ook Jan ten Bokum, die een biografie schreef over de Zutphenaar. Volgens hem kan Brandts Buys zich meten met Gustav Mahler en Edvard Grieg. 'Het is interessante muziek, maar ook mooie muziek.'

Bloemetje

Ten Bokum vertelt vol enthousiasme over de levensloop van Jan Brandts Buys, die zijn volwassen leven in Oostenrijk woonde. Hij stond bekend als een nors en hautain, maar nam elke dag na een wandeling door Salzburg, waar hij ook werd begraven, wel een bosje bloemen voor zijn vrouw mee. 'Hij was echt een familiefiguur, maar voor de buitenwereld was hij was lastiger.'

Wereldwijd weer op de kaart

Het Jan Brandts Buys Festival is een initiatief van de stichting 401NederlandseOperas - die Nederlandse en Vlaamse operacomponisten ondersteunt - samen met het Nederlands Muziek Instituut en Operaplatform Gelderland-Overijssel. 'Laat ik het bescheiden formuleren,' zegt Seghers. 'De bedoeling is om Jan Brandts Buys wereldwijd weer op de kaart te zetten. Te beginnen in Zutphen, Gelderland, Nederland en het Duitse taalgebied. Dat moet niet zo moeilijk zijn, lijkt me.'