VIDEO: Overval op goudinkoper in Doetinchem Foto: Jordi Deckert

DOETINCHEM - Twee mannen hebben vrijdag rond 15.20 uur een overval gepleegd op een goudinkoper aan de IJsselkade in Doetinchem. Dat meldt de politie. Het is onbekend of zij wat buit hebben gemaakt.

De twee zijn 25 à 30 jaar oud. Zeker één van hen heeft een Arabisch uiterlijk met snor. Beiden hebben een stevig postuur, zijn 1.80 meter lang en droegen een bivakmuts; van een van hen is er een signalement omdat de vermomming van zijn hoofd is getrokken. De twee zijn weggelopen richting Spinbaan.