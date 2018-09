Buurtbewoners koppelen eigen regenpijpen af in strijd tegen droogte

LICHTENVOORDE - Het is deze zaterdag nationale Burendag en dan kun je als buurt natuurlijk de straat afzetten, spelletjes doen en een feestje bouwen, maar het kan ook anders. Zo bewijzen ze in Lichtenvoorde.

Bewoners van de Haydnstraat slaan de handen ineen en gaan samen regenpijpen afkoppelen van de riolering. In de straat, die bestaat uit droogtegevoelige grond, heeft de gemeente al wat aanpassingen gedaan en om water beter in de bodem te verspreiden en doen nu ook de bewoners een duit in het zakje.

Wadi aangelegd

Vanuit de buurt kwam bij de gemeente de vraag binnen om de oneffenheden in het wegdek aan te pakken. Die zijn ontstaan door wortelopdruk en hangen samen met de inrichting van de straat, die de afgelopen tijd door de gemeente is aangepakt.

Er is onder meer een wadi aangelegd om hemelwater op te vangen en de gemeente heeft materialen beschikbaar gesteld zodat bewoners hun eigen regenpijpen kunnen afkoppelen van de riolering.

Omgeving moet groener worden

Met het afkoppelen zorgen ze ervoor dat regenwater niet rechtstreeks het riool inloopt. Door de pijpen in de grond te plaatsen, kan het regenwater in de grond worden verspreid en zo moet de omgeving groener worden.

'Dat is nu ook een actueel thema na zo'n droge zomer', weet bewoner Eric Hummelink. Hij en zijn medebewoners zullen de handen uit de mouwen steken en ook bij de oudere mensen in de straat zullen ze helpen. 'Samen met de gemeente hebben we de straat dan straks weer mooi opgeknapt.'