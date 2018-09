Gevolgen droogte houden aan ondanks kletsnat weekend

De zomer is officieel voorbij en na een kletsnat weekend denkt niemand meer aan die gortdroge zomer. Toch dreunt die uitzonderlijke droogte nog steeds flink na. Zo is het waterpeil nog altijd erg laag en kan er deze week zelfs een nieuw laagterecord gevestigd worden. De regen die de voorbije dagen op ons neerdaalde is vooral fijn voor het gras en de plantjes in onze tuin, maar voor de rivieren en ons grondwater heeft het nauwelijks gevolgen.

Alphons van Winden uit Nijmegen is landschapsecoloog en is het brein achter de website waterpeilen.nl. Hij houdt dagelijks de waterstanden bij en weet als geen ander hoe het is gesteld met de rivieren in onze provincie. 'Eigenlijk hebben we niets aan de regen die in Nederland valt', zegt hij. 'Alleen de IJssel kan stijgen als het in de gebieden waar de beken en stroompjes die in de IJssel uitkomen veel regent. De IJssel haalt 20 tot 30 procent van zijn water daarvandaan, maar de andere rivieren moeten het echt hebben van de aanvoer uit het stroomgebied van de Rijn', verduidelijkt hij.

Gesprek met Van Winden (de tekst loopt door onder de audio):

'Kans op nieuw record'

Niet het regenwater maar juist het smeltwater uit de Alpen moet het waterpeil in onze rivieren een boost geven. 'Het is voor de Rijn nu steeds moeilijker, want het wordt in die gebieden ook langzaam kouder en dan houdt het smelten van de gletsjers op. Daarna moet de rivier het van andere bronnen hebben, zoals flinke perioden van regen in Duitsland bijvoorbeeld', verklaart hij de situatie. De waterstand in onze rivieren bereikte enkele weken geleden al een laagterecord, maar de kans is groot dat we daar deze week weer onder gaan zitten, voorspelt Van Winden.



Geen grote zorgen

'De waterstand is weliswaar heel laag, maar dat komt ook doordat de bodem per jaar zo'n 2 centimeter zakt. Daarom kijken we ook vooral naar de afvoer in de rivieren. Nu ligt dat rond de 900 kubieke meter per seconde (m3/s). Dat is laag, maar het diepterecord ligt zelfs rond de 600 m3/s', aldus van Winden. Het scheepvaartverkeer zal wel nog enige tijd hinder ondervinden.

Waar de rivieren dus weinig merken van de regen, is de hoeveelheid water die er valt wel van invloed op onze tuin. Het gras kleurt nog verder bij en ook plantjes kunnen weer wat herstellen. Toch zijn de gevolgen van de droogte bij de waterschappen, zelfs na een dag met alleen maar regen, nog actueler dan ooit.

'We hebben nog steeds een tekort van 300 millimeter in het grondwater', verklaart Minke Huurnink van Waterschap Rijn en IJssel. 'Als het dan even goed regent, is dat eigenlijk niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.' Volgens haar moet er de hele winter een gemiddelde hoeveelheid neerslag vallen om de grondwaterstand weer op peil te krijgen. 'Dan zitten we in januari weer op normaal niveau', voegt ze daaraan toe.

'Maar als we dus een winter krijgen met weinig neerslag, dan krijgen we daar komend voorjaar weer last van', benadrukt ze om aan te geven dat de problemen nog lang niet voorbij zijn.