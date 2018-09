Deel dit artikel:













ENKA Ede genomineerd voor Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018 Foto: organisatie BOEi

EDE - Het ENKA terrein in Ede, een herbestemmingsproject van BOEi en AM, is één van de genomineerden voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) 2018, Dit meldt de organisatie BOEi donderdag in een persbericht.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. Het publiek kan tot 9 november een stem uitbrengen op één van de vijftien genomineerde projecten via het forum Maak Gelderland Mooier. Speciale bijdrage aan de Gelderse Omgeving De GPRK wordt elke twee jaar door de provincie Gelderland uitgereikt aan opvallende en inspirerende ruimtelijke projecten. De genomineerde projecten zijn opgevallen door hun speciale bijdrage aan de Gelderse omgeving en passen binnen het thema 'landschap nieuwe stijl - toen, nu en straks'. Nog altijd diverse monumenten op ENKA-terrein Op het terrein van de ENKA, een voormalige kunstzijdefabriek in Ede, is een wijk gebouwd met een gevarieerd aanbod van woningen, voorzieningen en ruimte voor werkplekken. Het oude fabrieksterrein ligt langs de spoorlijn tussen Utrecht en Arnhem, op loopafstand van station Ede-Wageningen en aan de rand van de Veluwe. De ENKA was lange tijd het grootste fabriekscomplex in Nederland. Op het enorme terrein staan nog altijd diverse monumenten die zijn of worden herbestemd. Stemmers maken ook kans op prijs



Stemmers maken kans ook zelf in de prijzen te vallen: de meest originele motivaties worden door de provincie beloond met een ANWB-wandelgids Gelderland. Wilt u stemmen of meer informatie? Kijk dan op www.gelderland.nl/gprk.