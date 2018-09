Liveblog: Kan NEC wel winnen van laagvlieger Helmond Sport?

HELMOND - NEC wil revanche voor het spectaculaire gelijkspel thuis tegen Jong PSV vorige week: 4-4. Om die kater weg te spoelen moet er gewonnen worden van laagvlieger Helmond Sport. Volg alle ontwikkelingen rond het duel in het onderstaande liveblog.

19.30 uur: Ondertussen zijn de NEC-spelers druk bezig met de warming-up.

19.25 uur: Trainer Jack de Gier geeft bij Fox aan wat hij anders hoopt te zien deze week.

19.20 uur: De zon schijnt, maar er komt ook al wat regen in de verte naar beneden. Dus dan krijg je dit soort mooie tafarelen.

Foto: Broer van den Boom

19.10 uur: De opstelling van NEC is bekend.

Opstelling: Alblas; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.

19.05 uur: Rob Alflen was in 2017 kandidaat om hoofdtrainer te worden bij NEC, maar uiteindelijk ging dat niet door. Nu is de trainer aan het werk bij Helmond Sport.



Foto: ANP

19.00 uur: Het ging vorige week mis met NEC toen vleugelspeler Okita het veld moest verlaten met een hersenschudding. Vandaag lijkt hij er gewoon weer bij te zijn.

Vermoedelijke opstelling: Alblas; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.



Foto: Broer van den Boom