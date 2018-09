Achahbar voorkomt eigenhandig pijnlijk puntverlies voor NEC

HELMOND - NEC heeft vrijdagavond ternauwernood met 3-2 gewonnen bij Helmond Sport. De Nijmegenaren kwamen bij fases goed voor de dag, maar wisten het ook te presteren om voor de tweede keer in een week tijd een 2-0 voorsprong weg te geven. Anass Achahbar wist dat alleen met twee mooie doelpunten te voorkomen.

EINDSTAND HELMOND SPORT-NEC: 2-3

90': Afgelopen!

90': Er komen nog wel vijf minuten bij...

89': Het is de laatste minuut. NEC zal deze winst waarschijnlijk wel over de streep trekken.

85': Er staan nog vijf minuten op de klok. Helmond Sport gaat nog één keer alles op alles zetten.

79': GOAL! Daar is de 2-3. Achahbar krijgt de bal in het strafschopgebied aangespeeld en twijfelt niet. Er is dus weer een voorsprong, maar kan NEC het nu wel volhouden?

78': Okita verlaat het veld. Ndayishimye maakt zijn debuut.



76': NEC komt er nu een aantal keer gevaarlijk uit, onder meer via deze Okita, maar echte kansen ontstaan er nog niet uit.

72': Kan NEC nu ook eens doordrukken na een tegenslag? Ze hebben nog ongeveer 20 minuten om laagvlieger Helmond Sport te verslaan.

66': En weer een wissel aan de kant van NEC. Guus Joppen komt in de ploeg voor Sanniez, die dus de fout in ging bij de 1-2.

64': Brahim Darri, de man van een doelpunt en een assist, gaat van het veld. Ole Romeny komt erin.

61': Schotje van Achahbar gaat naast de goal van Helmond Sport.

58': Kvida heeft een hoofdwond overgehouden aan een duel met Knops. Hij speelt nu met een witte band om zijn hoofd.

51': GOAL! NEC krijgt het weer voor elkaar om een 2-0 voorsprong weg te geven, net zoals vorige week tegen Jong PSV. Het is wederom Zeldenrust die het doelpunt maakt.

49': De doelman van NEC, Norbert Alblas, is maar druk de laatste weken. Voor hem zou het ook fijn zijn als zijn ploeg het eens minder spannend zou maken.

46': De tweede helft is begonnen.

45': Rust.

45': Braken dicht bij de 1-3, maar doelman Van Gassel redt met zijn voet.

44': Het is maar goed dat het bijna rust is voor NEC. Trainer Jack de Gier kan de boel dan weer even op scherp zetten.

39': Oei! En daar was de 2-2 eigenlijk al, ware het niet dat Kvida met een uiterste inspanning de bal nog van de lijn haalt.

38': GOAL! De strafschop gaat raak. Furghill Zeldenrust verschalkt doelman Alblas. Krijgt NEC het weer voor elkaar om een 2-0 voorsprong weg te geven?

37': Domme overtreding van Sanniez in zijn eigen strafschopgebied. Dat betekent een penalty.

32': GOAL! Daar is de 0-2. Okita gaat er vandoor aan de rechterkant en ziet Darri het strafschopgebied in lopen. De buitenspeler schoot de bal keurig in de verre hoek raak.

29': Nu komt er een voorzet van Labylle en wil Braken het ook met een omhaal proberen. Maar hij komt niet bij de bal.

26': Hoewel NEC de voorsprong heeft, is trainer Jack de Gier nog niet tevreden.

21': En daar was weer bijna de gelijkmaker, maar Naudts legt de bal na een goede voorzet niet in, maar naast het netje.

20': GOAL! Daar is dan tegen de verhouding in de 0-1. En wat voor een! Darri geeft een keurige voorzet, maar dan besluit Achahbar het met een prachtige omhaal af te maken. Een fantastische goal.

17': Naudts krijgt weer een grote kopkans voor Helmond, maar de bal gaat over het doel.

13': En op het moment dat NEC aan de ene kant weer een doelpunt weet te voorkomen, is de counter razendsnel. Via Darri komt de bal bij Achahbar, die bijna raak mikt.

9': Helmond blijft de betere ploeg. Een schot van Zeldenrust gaat nu net naast de goal van Alblas.

6': En weer is het Kvida die ingrijpt bij een steekpass door het midden. Weer een hoekschop voor Helmond, maar dat levert niks op. Behalve een blessure voor Sanniez.

4': Kvida voorkomt met een uiterste inspanning dat de spits van Helmond de 1-0 kan maken. Uit de hoekschop die volgt moet Alblas ingrijpen. Helmond start feller.

1': We zijn begonnen!

19.57 uur: Daar zijn de spelers van Helmond en NEC. Voor de Nijmegenaren is het beter om hier niet te winnen vandaag, als we het clublied van Helmond Sport moeten geloven. 'Als de punten dan niet komen, dan gebruiken we geweld', zo schalt het door de speakers.

19.50 uur: Nijmegenaar Eric Meijers, voormalig trainer van Helmond Sport, was vandaag in de studio bij Omroep Gelderland. Hij voorspelde dat NEC met bloed, zweet en tranen hier vandaag zal winnen.

19.45 uur: Keeper Marco van Duin liep vorige week nog met zijn zoontje een hardloopwedstrijd voor het goede doel in De Goffert. Blijkbaar heeft hij niet hard genoeg gelopen, want de keeper zit toch op de bank.

19.40 uur: De nieuwste aanwinst Mike Trésor Ndayishimye zit vandaag voor het eerst bij de selectie. Mogelijk maakt hij vanavond in Helmond zijn debuut.

19.35 uur: De jonge Ole Romeny (rechts op foto) maakte vorige week een belangrijke aansluitingstreffer tegen Jong PSV, nu zit hij weer op de bank.

19.30 uur: Ondertussen zijn de NEC-spelers druk bezig met de warming-up.

19.25 uur: Trainer Jack de Gier geeft bij Fox aan wat hij anders hoopt te zien deze week.

19.20 uur: De zon schijnt, maar er komt ook al wat regen in de verte naar beneden. Dus dan krijg je dit soort mooie tafarelen.

Foto: Broer van den Boom

19.10 uur: De opstelling van NEC is bekend.

Opstelling: Alblas; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.

19.05 uur: Rob Alflen was in 2017 kandidaat om hoofdtrainer te worden bij NEC, maar uiteindelijk ging dat niet door. Nu is de trainer aan het werk bij Helmond Sport.



Foto: ANP

19.00 uur: Het ging vorige week mis met NEC toen vleugelspeler Okita het veld moest verlaten met een hersenschudding. Vandaag lijkt hij er gewoon weer bij te zijn.

Vermoedelijke opstelling: Alblas; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.



Foto: Broer van den Boom