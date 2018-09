Kiki Classen verdrietig om dood Sjoukje Hooymaayer: 'Je hoopt dat iedereen 104 wordt'

ARNHEM - Ze speelden samen in theaterproducties en in Zeg 'ns AAA. Actrice Kiki Classen, tegenwoordig café-eigenaar in Arnhem, treurt om het overlijden van Sjoukje Hooymaayer. De vrouw die wereldberoemd werd in Nederland als dokter Lydie van der Ploeg overleed deze week op 78-jarige leeftijd aan kanker.

Hooymaayer was van 1965 tot 1980 verbonden aan Toneelgroep Theater in Arnhem. Aan dit gezelschap was ook René Lobo verbonden, de echtgenoot van Hooymaayer. Hij overleed in 2015.

Hans Cornelissen, die in Zeg 'ns AAA Hooymaayers zoon Gert Jan speelde, vroeg haar vorig jaar voor zijn versie van de musical My Fair Lady. Eerder dit jaar moest Cornelissen bekendmaken dat Hooymaayer ziek was en moest afhaken: de actrice leed aan eierstokkanker.

'Het is snel gegaan'

Classen is aangedaan door het overlijden van Hooymaayer. 'Je hoopt dat iedereen 104 wordt, maar dat is helaas niet zo. We kenden elkaar goed, een van haar zoons was bevriend met mijn broer', zegt de Arnhemse. 'Ik sprak haar nog toen ze bezig was met de voorbereidingen van My Fair Lady. Maar omdat ze ziek werd, moest ze daarmee stoppen. Het is snel gegaan.'

Van 1988 tot 1993 en in 2009 vertolkte Classen de rol van Wiep Lansberg in Zeg 'ns AAA, waarvan meer dan tweehonderd afleveringen werden gemaakt. 'Sjoukje en ik hebben ook samen in theaters gespeeld en mijn vader (acteur Edmond Classen, red.) werkte ook veel met haar.'

Vorig jaar begon Classen haar eigen café aan de Beekstraat in Arnhem. Ze bewaart mooie herinneringen aan het werken met de overleden actrice. 'Maar in de eerste plaats is dit voor haar familie verschrikkelijk.'

