Duizend nieuwe woningen in Edese wijk Kernhem

EDE - Nieuwe afspraken tussen de gemeente Ede en vier projectontwikkelaars zorgen ervoor dat de bouw van duizend nieuwe woningen, waaronder tientallen sociale koopwoningen in de wijk Kernhem doorgang vindt. Dit meldt de gemeente donderdag in een persbericht.

Meer speelplekken voor jongeren, en een blijvend groene inrichting van de wijk zijn eveneens onderdeel van de nieuwe afspraken. De woningen worden in het westelijke deel van de wijk gebouwd.

Volgens wethouder Peter de Pater mag het resultaat er zijn. De gemeente werkt samen met de projectontwikkelaars hard aan de ontwikkeling van Kernhem. 'Kernhem groeit, en dat is goed voor Ede', stelt De Pater.

Bouw start eind dit jaar

Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in Kernhem B-West eind van dit jaar. De verkoop van de eerste woningen aan de westkant van Kernhem B-west is in volle gang. Er zijn volgens de gemeente nog maar een paar woningen beschikbaar. Inmiddels is de ontwikkeling van de laatste woningen in Kernhem B-Oost opgestart. Kernhem is een groene wijk. De wijk ligt vlakbij de A30 en het centrum van Ede ligt op fietsafstand. Met het nieuwe winkelcentrum groeit Kernhem volgens de gemeente Ede uit tot een volwaardige woonwijk.