Stekker verbindt Doetinchem en Duitse Wesel

DOETINCHEM - Met het koppelen van twee stekkers is de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en het Duitse Wesel vrijdag officieel in gebruik genomen op de grens bij Voorst. Na ruim twee jaar aan werkzaamheden en procedures tot aan de Raad van State is het project daarmee voorlopig voltooid.

'De meerwaarde voor de Achterhoek zit hem niet zozeer in de internationale verbinding', aldus Matthijs Coops van uitvoerder TenneT. Want waar de gerealiseerde 380 kV-verbinding vooral van belang is voor het Europese stroomnetwerk, is ook het 150 kV-netwerk in deze regio flink aangepakt. 'Hoogspanningsstations zijn uitgebreid, er zijn kabels van het regionale net onder de grond gegaan, er zijn kabels opgehangen in de nieuwe verbinding waardoor we oude masten konden slopen', zo somt Coops de uitgevoerde werkzaamheden op. 'In die zin heeft het ook zeker zin voor de Achterhoek.'



De Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds werd in december 2011 in het leven geroepen om te strijden voor een ondergrondse verbinding, zonder succes. De feestelijkheden die TenneT vrijdag en zaterdag organiseert in Voorst, vallen bij de leden niet in goede aarde: 'Het feit dat TenneT er een open dag voor organiseert met onder meer een fietstochtje langs deze afschuwelijke masten, ervaren wij als pure provocatie richting bewoners', zo laat de stichting weten in een schriftelijke verklaring.



Vijf jaar voor landschapsontwikkeling

Nu de verbinding in gebruik is genomen, rest voor TenneT de uitwerking van het landschapsplan. 'Dat is toch ook weer voor een paar miljoen aan maatregelen wat er in de Achterhoek aan bomen wordt geplant, en struiken', aldus Coops. 'Dat moet binnen vijf jaar gerealiseerd zijn.' Achterhoek voor 380 kV ondergronds laat weten de ontwikkelingen met argusogen te volgen: 'De plannen voor de herinrichting van het landschap worden door ons zeer sceptisch bekeken. Onze indruk en verwachting is tot op heden dat een deel van de voorgenomen plannen niet zal worden gerealiseerd.'