Afsluiting Waalstranden om ellende voor mens en dier te voorkomen?

Staatsbosheer kijkt nu naar de mogelijkheid om de Waalstrandjes met mooi weer af te sluiten voor de dieren. 'In totaal lopen er 40 tot 50 konikpaarden', vertelt boswachter Thijmen van Heerde. 'Er lopen ook nog heel veel Galloway runderen.' De dieren mogen niet gevoerd of aangehaald worden. Dat gebeurde afgelopen zomer wel. Daarnaast blijft er veel afval achter, wat dan weer funest kan zijn voor de dieren.

De afgelopen periode zijn veel maatregelen genomen om het gebied tussen de Waalbrug en Oortjeshekken schoon te houden. Vooral de eerste drie Waalstrandjes vanaf de Waalbrug zijn een probleem. Afvalbakken, zakjes om afval in mee te nemen en waarschuwingsborden waren onderdeel van de aanpak. Het helpt, maar nog niet voldoende. 'We proberen het gedrag van bezoekers te veranderen', zegt Van Heerde. Maar een afsluiting zou ook flink bijdragen aan een schone natuur.

'Werkbare oplossing'

Free Nature, eigenaar van de konikpaarden, noemt afsluiting een werkbare oplossing. 'Maar je gooit de handdoek dan wel in de ring. Het voelt niet natuurlijk', zegt Fokko Erhart. Hij is bang dat bezoekers zich met de afsluiting nog minder verantwoordelijk voelen voor het schoonhouden van de strandjes.

De lokale fractie van D66 in Nijmegen drong eerder aan op extra maatregelen. 'Het Waalstrand is een natuurgebied. Ik kan me geen Waalstrand voorstellen zonder beesten', zegt raadslid Lusanne Bouwmans. De gemeente kan echter weinig extra doen omdat Staatsbosbeheer in het gebied aan zet is. Boswachter Van Heerde wil de komende periode met meerdere partijen om tafel.

Een tijdelijke afsluiting lijkt volgend zomerseizoen voor de hand te liggen. 'Als het moet, dan moet het', aldus boswachter Van Heerde.

