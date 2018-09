Trainer Slutskiy verdiept zich in Slag om Arnhem: 'extra motivatie voor Vitesse'

ARNHEM - Trainer Leonid Slutskiy noemt de zogeheten Airborne wedstrijd van Vitesse tegen ADO Den Haag 'gevaarlijk' voor zijn spelers, maar hoopt vooral dat het speciale duel extra motivatie oproept.

De Russische coach ging vrijdag op de trainingsaccommodatie van Vitesse uitgebreid in op alle sentimenten die rond de wedstrijd in Gelredome hangen. 'Ik heb deze week zelf met veteranen gesproken en ook enkele musea bezocht', liet Slutskiy optekenen. 'De operatie Market Garden was een groot gevecht hier en een historische dag voor Nederland en de mensen in Arnhem in het bijzonder. '

Tijdens de Airborne wedstrijd dragen de spelers van Vitesse traditioneel een speciaal tenue met blauw en maroonrood. De muziek en het licht zijn vooraf ook anders dan normaal. In de rust is er zoals altijd een optreden van de massed pipes and drums van The Royal British Legion.

Evenwicht vinden

Hoe belangrijk Slutskiy en de clubleiding van Vitesse de herdenking van de Slag om Arnhem in 1944 ook vindt, het mag voor de spelers niet afleiden. Van hen wordt verwacht dat ADO Den Haag wordt verslagen en de drie punten in Arnhem blijven. 'Dat is wel gevaarlijk', zegt Slutskiy dan ook na de laatste training op Papendal. 'We moeten daarin een evenwicht zien te vinden, want het kan ook een soort verkramping worden.'

Extra druk

Vitesse en Slutskiy in het bijzonder hoopt juist op extra krachten die los komen. 'Je wil de beste zijn, maar je verliest misschien een beetje aan vertrouwen in zo'n sfeer. Het geeft toch een extra dimensie aan de wedstrijd. We moeten de juiste balans vinden en ik hoop dat het gaat zorgen voor extra motivatie. Tot extra druk mag het juist niet leiden.'

Bij de bijzondere en beladen wedstrijd zaterdagavond (20.45 uur) zullen minimaal vier veteranen aanwezig zijn die de gevechten om de Rijnbrug aan het eind van de Tweede Wereldoorlog meemaakten. Eén van hen is Wilf Oldham die deze week nog te gast was bij het praatprogramma 'RTL Late Night'.