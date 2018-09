Jaar cel voor Arnhemmer die dodelijk ongeluk op A12 veroorzaakte

ARNHEM - Een 38-jarige inwoner van Arnhem moet een jaar de cel in wegens het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Dat bepaalde de rechtbank vrijdag.

In januari reed de Arnhemmer onder invloed van alcohol op de snelweg A12, waar hij in botsing kwam met een andere auto. De bestuurder van die auto, een 62-jarige man uit Zevenaar, raakte zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis.

De rechtbank verwierp de lezing van de Arnhemmer, die zei dat de man uit Zevenaar te langzaam reed en plotseling naar links kwam. Bovendien stelde het Nederlands Forensisch Instituut vast dat de Arnhemmer te veel had gedronken is het aannemelijk dat hij (veel) te hard reed..

De man krijgt naast een celstraf ook een rijontzegging. Hij mag drie jaar lang geen auto besturen.