Herdenking Market Garden bij de John Frostbrug begonnen

ARNHEM - De komende dagen worden weer verschillende herdenkingen georganiseerd in het kader van operatie Market Garden. Op het Airborneplein in Arnhem worden vrijdagavond kransen gelegd. Aansluitend is het herdenkingsconcert Bridge to Liberation Experience op de Rijn bij de John Frostbrug.

Operatie Market Garden was een offensief van de geallieerden van 17 t/m 25 september 1944, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog en het was voor de geallieerden en Nederland grotendeels een mislukking doordat de John Frostbrug bij Arnhem niet kon worden ingenomen. Mede hierdoor werden het noorden en westen van Nederland niet bevrijd en kregen ze daar te maken met de hongerwinter.

The Bridge to Liberation Experience is een herdenkingsconcert dat sinds 2014 jaarlijks in september gehouden wordt op de Rijn bij de John Frostbrug in Arnhem. Het concert dat vanavond om 20.30 uur begint, is gratis toegankelijk. Omroep Gelderland registreert het concert en zendt het zaterdag 22 september om 14.00 uur in zijn geheel uit op televisie en vanaf 17.20 uur in delen.

Wilt u vanavond ook herdenken? Hieronder vindt u het programma voor vanavond.

18.40 - 19.00 uur

Mars over de John Frost brug, Arnhem

19.00 - 19.45 uur

Herdenking en kranslegging Airborne Monument

Airborneplein, Arnhem,

20.30 - 22.00 uur

Bridge to Liberation Experience

Publieksprogramma op de Rijnkade bij de John Frostbrug, Arnhem.

Meer herdenkingen

Ook de rest van het weekend zijn er verschillende herdenkingen. Zaterdag is Omroep Gelderland onder meer aanwezig bij de herdenking van de luchtlandingsoperatie op de Ginkelse Heide en de Poolse Herdenking in Driel. Vanaf 10.00 uur 's ochtends zenden we een live uit vanaf de Ginkelse heide. Zondag is er een herdenking op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Voor een volledig overzicht van alle herdenkingen klikt u hier.