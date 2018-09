NIJMEGEN - Verschillende mensen hebben meerdere schoten gelost op het kruispunt Steven Vennecoolstraat met de Daniëlsweg in Nijmegen, zo melden getuigen. Niemand raakte gewond.

Het incident was rond 13.10 uur. Daarna reed een zwarte Volkswagen Golf of Polo weg, die mogelijk bij het incident betrokken was.

De politie wil graag in contact komen met de bestuurder van de auto en doet ook onderzoek ter plaatse.