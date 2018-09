Deel dit artikel:













Schietincident in Nijmegen, niemand gewond Foto: GinoPress

NIJMEGEN - In de omgeving van het Daniëlsplein in Nijmegen is vrijdagmiddag een schietincident geweest. Dat meldt de politie.

Het incident was rond 13.10 uur. Daarna reed een zwarte Volkswagen Golf of Polo weg, die mogelijk bij het incident betrokken was. De politie wil graag in contact komen met de bestuurder van de auto en doet ook onderzoek ter plaatse.