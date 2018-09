'200 extra woningen voor buitenlandse studenten nodig'

ARNHEM - Studentenhuisvester SSH& wil nog 200 extra woningen voor buitenlandse studenten in Arnhem erbij. Waar die woningen moeten komen, is volgens een woordvoerder nog niet bekend.

Op dit moment zijn er 500 van dit soort speciale studentenkamers in Arnhem. Die zijn onder meer te vinden in studentenwoontoren Helix, het voormalige Rijkswaterstaatgebouw in Presikhaaf.



De woningen zijn nodig omdat er steeds meer internationale studenten langere of kortere tijd aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) studeren. Die hebben volledig gemeubileerde en gestoffeerde kamers nodig. 'Die komen zo met hun koffertje van Schiphol en hebben verder niets.'



De laatste tien jaar komen er steeds meer buitenlandse studenten naar Arnhem. De woningen zijn bedoeld voor buitenlandse HAN-studenten en studenten van andere HBO-opleidingen in en rond de stad.