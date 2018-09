Alex de Crook weg bij San Jose Earthquakes

TERBORG - Alex de Crook is na een klein half jaar vertrokken als assistent-trainer bij het Amerikaanse San Jose Earthquakes. In het kielzog van de ontslagen Zweedse trainer Mikael Stahre verlaat de Terborgenaar de MLS-club.

'Ik wil Mikael en Alex bedanken voor hun harde werk en professionaliteit dit seizoen', laat general manager Jesse Fioranelli van San Jose Earthquakes weten over het vertrek van het duo op de website van de club. 'Voor ons gevoel hadden we een verandering nodig. We hebben besloten dat de resterende zes wedstrijden een kans zijn om koers te zetten richting een nieuw doel en om onze kansen te evalueren met één doel voor ogen: het eerste team versterken voor het aankomende seizoen en de periode daarna.'



De Crook hoopte met de Amerikaanse ploeg mee te strijden om het behalen van de play-offs, maar momenteel staat de ploeg laatste in de Western Conference van de MLS. De Terborgse trainer kwam begin dit seizoen in dienst bij de club uit Amerika. Daarvoor werkte hij onder meer in China en in de jeugdopleiding van De Graafschap.