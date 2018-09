Archeologen vinden loopgraaf Tweede Wereldoorlog Klingelbeek

ARNHEM - Uitgerekend op de dag van de Airborne-herdenkingen hebben archeologen een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Stadsarcheoloog Martijn Defilet vertelt dat hij en zijn collega’s de vondst hebben gedaan op het terrein van landgoed Klingelbeek bij Arnhem.

Dit terrein aan de Klingelbeekseweg wordt herontwikkeld. Het vervallen landhuis krijgt een renovatiebeurt. Achter het pand, aan de kant van de Rijn, ligt de loopgraaf. Op de plek van de loopgraaf moet een zwemvijver komen.



Volgens Defilet is de loopgraaf tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt. 'We hebben een brilletje gevonden, gedragen door een Duitser', vertelt de archeoloog. 'Verder hebben we ook blikjes voedsel gevonden.'



Geheel onverwacht is de vondst niet. 'Dat er een loopgraaf lag, wisten we al van oude luchtfoto’s. Wel is het puur toeval dat we uitgerekend vandaag dit opgraven.' De plek is een rijke archeologische vindplaats. 'We hebben hier sporen gevonden die teruggaan tot in de IJzertijd, dus van 800 tot 200 voor Christus.'



Alle vondsten zullen goed worden gedocumenteerd en waarschijnlijk later bij ArcheoHotspots te zien zijn. Defilet verwacht de komende weken nog meer loopgraven op het terrein te vinden. 'Maar dat je zoiets vindt als net de vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog komen overvliegen, dat is heel bijzonder.'



Vrijdagavond in het RTV Arnhem-nieuws: beelden van de opgravingen op landgoed Klingelbeek