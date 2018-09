OBW in rouw na overlijden clubman Jos

ZEVENAAR - Voetbalvereniging OBW uit Zevenaar heeft alle duels en evenementen voor komend weekend afgelast na het overlijden van kantinecoördinator en clubman Jos de Veer. Afgelopen donderdagavond overleed De Veer op 59-jarige leeftijd aan hartfalen terwijl hij bij OBW was.

'Verbijstering. Onwerkelijk. Donderdag 20 september 2018 gaat de boeken in als een inktzwarte dag bij OBW', schrijft voorzitter Nico Ruikes op de Facebookpagina van de club. De waardering voor de clubman en de inzet die hij leverde voor de club uit Zevenaar is groot. 'Jos is bij de inboedel van de club gaan horen. Jazeker, eigenzinnig en zo nu en dan eigenwijs, maar met een gouden hart voor OBW, zijn OBW.'



'Het heeft zo moeten zijn'

De Veer was de drijvende kracht achter de kantine van OBW, zo schrijft Ruikes. Ondanks de uitdagingen die we hadden met de bezetting, was Jos stellig over zijn kantine. 'Die gaat niet dicht hè; dan kom ik zelf wel.' 'Mooi mens met een klein hartje. Dank je wel. We gaan je missen kerel.' Volgens Ruikes verwoordde broer Frank het treffend. 'Het heeft zo moeten zijn dat hij hier is overleden.'



Foto: Facebookpagina OBW