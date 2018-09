Deel dit artikel:













Looddieven op heterdaad betrapt in Ede Foto: Omroep Gelderland

EDE - Twee mannen uit Ede (43) en Renkum (35) zijn donderdag aangehouden toen zij er in Ede vandoor wilden gaan met een lading lood. Toezichthouders kregen het tweetal in de smiezen op het dak van een gebouw aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede.

Het duo had gereedschap bij zich dat de diefstal makkelijker maakte. Het weggenomen lood en het gereedschap zijn in beslag genomen. Het duo kon na de aanhouding mee naar het politiebureau in Ede.