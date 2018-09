Nog meer Gelderse kindercentra doen bolderkar in de ban na dodelijk ongeval Oss

ARNHEM - Ook de kindercentra BijdeHandjes, Doomijn, Skar en Partou Kinderopvang met vestigingen in Gelderland stoppen voorlopig met het gebruik van de Stint. Zo'n bolderkar was in Oss betrokken bij een ongeval op een spoorwegovergang. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. Een ander kind en de bestuurder raakten zwaargewond.

De Stint is een elektrische bolderkar waarmee kinderen worden vervoerd. Volgens ooggetuigen van het drama in Oss zou de bestuurder niet meer hebben kunnen remmen. De betrokken instanties die onderzoek doen naar het ongeluk willen daar nog geen uitspraken over doen.

De kinderopvangorganisaties die de Stint voorlopig niet gebruiken, willen de resultaten van dat onderzoek afwachten. BijdeHandjes zit onder meer in Lunteren en Voorthuizen. Partou heeft onder andere vestigingen in Arnhem, Borculo, Duiven, Ede, Hattem, Herveld, Leuth, Lunteren en Nijmegen. Doomijn heeft onder meer kindercentra in Apeldoorn, Harderwijk en Hattem. Skar is gevestigd in Arnhem, Angeren, Bemmel, Driel, Elst, Haalderen, Heelsum, Heteren, Huissen, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze.

Eerder stopten Puck&Co, Avonturijn in Ruurlo en de Nijmeegse kinderopvangkoepel KION al met de elektrische bolderkar. Het Didamse KinderCentra Puck&Co had één Stint in gebruik bij een vestiging in Velp.

