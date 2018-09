Doetinchemmers maken kans op vijf miljoen

DOETINCHEM - Vijftig inwoners van Doetinchem zitten op zondagavond 30 september in de tv-show 'Postcode Loterij Miljoenenjacht'. De inwoners uit postcodegebied 7009 strijden in de uitzending om een geldbedrag dat kan oplopen tot vijf miljoen euro.

'Mijn man en ik hebben het er nog niet over gehad hoe we het spel gaan spelen, als het ons lukt om de finale te halen", zegt Angelique, een van de Doetinchemse deelnemers aan de spelshow. 'We gaan samen met vrienden, die ook een studioplek hebben gewonnen naar de opnames. Dat wordt natuurlijk hartstikke gezellig en spannend.' De Doetinchemmers nemen het op tegen inwoners uit negen andere wijken uit Nederland.



Eén van de vijfhonderd aanwezigen maakt kans de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel' te spelen. De uitzending met daarin de inwoners van Doetinchem is zondag 30 september van 20:00 uur tot 21:30 uur te zien bij RTL 4.