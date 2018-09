Kedeng, kedeng. Speeddates Boer zoekt Vrouw op Gelders spoor

BEEKBERGEN - Liefhebbers van treinen en/of Boer zoekt Vrouw: ga er zondag maar eens lekker voor zitten. Zondag zijn de speeddates te zien die de vijf boeren hadden met hun briefschrijfsters en -schrijvers. En die speeddates waren op het spoor, tussen Beekbergen en Loenen in de stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM).

De opnames vonden plaats op zaterdag 23 juni. De VSM reed heen en weer tussen Loenen en Beekbergen. Michel van den Wollenberg van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij was die dag stoker op de trein. En hij had de dag van zijn leven.

'We reden steeds heen en weer met een loc aan de voorkant en een loc aan de achterkant. De opnames duurden de hele dag', herinnert hij zich. 'De donderdag en vrijdag ervoor moest alles worden voorbereid. We hebben daarvoor zelfs onze loods leeg moeten halen.'

Van den Wollenberg keek zijn ogen uit. 'Ik heb zeven cameraploegen geteld. Ook was er heel veel beveiliging, bij beide perrons in Beekbergen en Loenen. Mensen mochten natuurlijk niets in de gaten hebben.'

'We zeiden meteen: gaan we doen'

Toen het bestuur van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij van het productiebedrijf het verzoek kreeg of opnames mogelijk waren, wreven Van den Wollenberg en de zijnen zich in de handen. Geweldige reclame zou dit zijn voor de VSM. 'We zeiden meteen: dit gaan we doen. We moesten van tevoren voor geheimhouding tekenen. En mijn mond houden vond ik best lastig, kan ik je vertellen.'

De stoker kreeg tijdens de opnamedag een fraai inkijkje in het maken van het razend populaire tv-programma rond presentatrice Yvon Jaspers. 'Ik heb ook nog met haar gepraat, we staan zelfs samen op de foto.'

Voor de buis

Zondag wordt het resultaat van de opnames getoond op NPO1. Michel van den Wollenberg zal met bovengemiddelde interesse voor de buis zitten en misschien komt hij wel in beeld. 'Ik ben heel erg benieuwd, ik heb al wat beelden mogen zien, maar de hele uitzending uiteraard nog niet.'

Kijkt hij alleen zondagavond of heeft de stoker misschien iemand bij de opnames ontmoet, er zat immers veel vrouwelijk schoon in de coupés. De inwoner van Renkum schiet in de lach: 'Ik ben al jaren gelukkig getrouwd met Sandra!'

Boer zoekt Vrouw is zondag vanaf 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1.