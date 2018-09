Martin Ødegaard aanvallende middenvelder bij Vitesse tegen ADO

ARNHEM - Martin Ødegaard speelt zaterdag in het thuisduel tegen ADO Den Haag als aanvallende middenvelder bij Vitesse. Dat gaat ten koste van Matus Bero. De wedstrijd staat ook in het teken van de Slag om Arnhem.

Voor Bero is het de eerste keer dat hij buiten het elftal komt te staan in de competitie. De Slowaak moet de huurling van Real Madrid voor zich dulden in de hiërarchie. Het sterke blok Serero - Foor laat trainer Slutskiy logischerwijs ook tegen ADO Den Haag staan.

Linssen en Büttner terug

Bryan Linssen en Alexander Büttner keren zoals eerder gemeld terug van blessures en staan ook direct weer in de basis als linksbuiten en linksback. Roy Beerens start weer op zijn vertrouwde positie van rechtsbuiten. Ødegaard begint op zijn favoriete plaats als 'tien' achter spits Tim Matavz.

Vorig seizoen won Vitesse in een saaie wedstrijd met 2-0 van ADO. Linssen en Matavz scoorden in de slotfase pas toen de club uit Den Haag al met tien man stond.

Vitesse-ADO Den Haag is de traditionele Airbornewedstrijd, waarbij stil wordt gestaan bij de Slag om Arnhem (25 september 1944). Bij het speciale duel zullen zeker vier veteranen aanwezig zijn, zo heeft Vitesse laten weten. .

Opstelling: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Ødegaard, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.