Lagere opkomst ligt op de loer bij verkiezingen West Betuwe

GELDERMALSEN - Over precies 100 dagen gaan de inwoners van de toekomstige gemeente West Betuwe voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. In maart waren er in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal weliswaar geen gemeenteraadsverkiezingen, maar ook toen waren daar de stembureaus open voor het referendum over de inlichtingenwet. Op 21 november wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen, omdat de drie gemeenten gaan fuseren. Daarbij ligt een lagere opkomst op de loer, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

In november vorig jaar werden er in de gemeente Zevenaar herindelingsverkiezingen gehouden. Daar bleef de opkomst steken op een zeer magere 38,8 procent. Ook West Betuwe moet volgens het CPB rekening houden met een lagere opkomst. Uit cijfers blijkt namelijk dat de opkomst na een herindeling gemiddeld daalt met 2,5%-punt. Volgens het CPB is dat te verklaren doordat de gemeenten toenemen in omvang. In een grotere gemeente is de opkomst meestal lager dan in kleinere gemeenten. Als een gemeentelijke herindeling niet gesteund wordt door de bevolking, blijven nog meer mensen thuis.

Geen hoge opkomst zonder verkiezingskoorts

Hoogleraar Marcel Boogers is als hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur verbonden aan de Universiteit Twente. Ook hij constateert dat de opkomst bij herindelingsverkiezingen over het algemeen achterblijft bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Hij wijt het vooral aan een gebrek aan verkiezingskoorts. Voor reguliere gemeenteraadsverkiezingen is veel meer aandacht, zegt hij. Landelijke media berichten erover en Haagse politici voeren campagne. Daardoor ontstaat verkiezingskoorts en dat is volgens de hoogleraar nodig voor een hoge opkomst.

Burgemeester Jeroen Staatsen van Geldermalsen zegt in een reactie teleurgesteld te zijn als de opkomst onder de 60 procent blijft steken. 'Veel mensen hier hebben een religieuze achtergrond. Dat zijn vaak trouwe stemmers die ook bij slecht weer naar de stembus komen', aldus de burgemeester. Hij verwacht dan ook dat zij op 21 november in grote getale komen stemmen. 'Bovendien is er onder inwoners een grote betrokkenheid bij het lokale bestuur.'

Lokale stemwijzer in de maak

Twee rijdende verkiezingsbussen, een speciaal magazine en levendige debatavonden worden ingezet om de verkiezingskoorts zoveel mogelijk aan te wakkeren. Ook is er een lokale stemwijzer in de maak. Op woensdag 17 oktober is de officiële aftrap van de verkiezingscampagne. Naar verwachting doen er 10 politieke partijen mee aan de herindelingsverkiezingen.