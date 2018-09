Airborne-vlaggen rap over de toonbank

ARNHEM - De Algemene Vlaggenhandel Nederland in Arnhem heeft het er deze dagen druk mee; de verkoop van de bekende paarse Airborne-vlaggen. Het bedrijf verkocht er in september al honderden. 'En dat is heel eervol om te doen', zegt Corine van den Top van de vlaggenhandel.

Ouderen, jongeren, winkels, gemeenten, ze staan allemaal in de rij voor een of meerdere Airborne-vlaggen. De bekende vaandels met daarop een afbeelding van een pegasus (een paard met vleugels) zijn in september altijd ruimschoots aanwezig in het straatbeeld in Arnhem en in de wijde omgeving.

Huis, tuin of muur

De Algemene Vlaggenhandel Nederland aan de Leemansweg in Arnhem levert ze sinds jaar en dag. 'In de weken voor de herdenking verkopen we er natuurlijk extra veel', zegt Van den Top. 'Veel mensen hangen ze aan hun huis of aan een mast in de tuin, maar anderen hangen er thuis gewoon eentje aan de muur. Winkeliers willen laten zien dat zij ook oog hebben voor de herdenkingen.'

75ste herdenking

Volgend jaar is de 75ste herdenking van Market Garden, en dan hoopt de vlaggenhandel nog veel méér Airborne-vlaggen te verkopen. 'De verkoop van die vlaggen betekent echt iets voor ons bedrijf', aldus Van den Top. 'We vinden het heel eervol om die vlaggen te maken. En het is goed om te zien dat ook jongeren bij ons komen voor een Airborne-vlag.'